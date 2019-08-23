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'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.8.2019 11:13 Güncelleme Tarihi: 23.8.2019 11:14
FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün askeri okullara yerleştirilmek üzere takibini yaptığı, takibi yapılan kişileri kod isim vererek örgüt evinde sınavlara hazırladıkları, bu faaliyetlerde gizliliğe aşırı önem verdikleri tespit edilen şüphelilere yönelik Sivas merkezli İstanbul, İzmir ve Erzurum'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, üsteğmen O.Ö, uzman erbaş A.G. ve askeri öğrenci H.E, Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Sivas'a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyon
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