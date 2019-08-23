O hain Zap kampının sorumlusu çıktı

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya karşı sürdürdüğü Pençe Harekâtı'na pareler olarak Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde bulunan örgüte ait barınma alanlarına önceki gün düzenlediği hava operasyonunda öldürülen 5 teröristten birinin PKK'nın Zap kampının sorumlusu Helin Helena kod adlı Leyla Karabaş (37) olduğu ortaya çıktı. Teröristtin ölümünü terör örğütü PKK yaptığı açıklamayla da kabul etti. Yalova doğumlu olan ve 18 yıl önce Mersin'de örgütün dağ kadrosuna katılan terörist Leyla Karabaş, örgütün Türkiye'ye sızmalarda konaklama güzergâh ve sızma noktası olarak kullandığı Türkiye sınırına 5-6 saatlik yürüyüş mesafesindeki Zap kampının sorumluluğunu yapıyordu.