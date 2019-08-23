Rahat uyuyun öcünüz alındı

Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde yer alan Kösreli Köyü yakınlarında, Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi (TPAO) çalışanlarının güvenliğini sağlamak amacıyla terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyon sırasında, pusu kuran PKK'lı teröristler, Jandarma Komando Uzman Çavuş Muhammet Ferdi Güntekin, Uzman Çavuş Ayhan Yanık ve Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Uçar'ı şehit etti. Saldırının ardından bölgeye sevk edilen Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı birlikler kaçan teröristlere yönelik sıcak takip başlattı. İHA'ların desteği ile teröristlerin Cudi Dağı'nda gizlendiği belirlendi. 3 şehidin silah arkadaşı komandolar teröristleri çembere aldı. Saldırının üzerinden 24 saat geçmeden 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirerek, şehitlerin kanını yerde bırakmadı. Teröristlerle birlikte silahlar ve mühimmat ele geçirildi.

Şehit Uzman Çavuş Ayhan Yanık'ı eşi üniforması ile karşıladı



SALDIRI HAZIRLIĞINDAYDILAR

Mardin'de güvenlik güçlerince yapılan istihbarat çalışmaları sonucu, Savur İiçesi kırsalında saldırı hazırlığı yaptığı belirlenen bir grup PKK'lı teröristin bulunduğunu belirledi. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekât timleri tarafından ortak operasyon yapıldı. Hava destekli operasyonda, 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerle birlikte çok sayıda silah, bol miktarda mühimmat ve patlayıcı bulundu.