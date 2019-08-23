Silah arkadaşları intikam yemini etmişt

BUGÜN NELER OLDU

Şehıtlerleaynı timde görev yapan Uzman Çavuş Ömercan Çubuk, Sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri adlı blokta, 3 şehidin çektirdikleri bir fotoğrafı koyarak, "Bugün benim 3 devremi şehit oldu. Şehit Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin, Şehit Uzman Çavuş Ayhan Yanık, Şehit Uzman Çavuş Mehmet Uçar devrelerim, kalkın hadi lan beni tek bırakmayın. Muhammed, Ayhan, Mehmet intikamınızı, kanınızı yerde bırakırsam haram olsun bu dünya bana" diye yazdı. Fotoğrafa yorum yapan yüzlerce kişi ise şehitlere dua edip ailelerine başsağlığı dilerken terör örgütü ve destekleyicilerine lanet okuyup "Kanınız yerde kalmayacak" dedi.