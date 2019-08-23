TSK’da kan değişimi

BUGÜN NELER OLDU

YüksekAskeri Şura'da (YAŞ) alınan kararların ardından, atama ve terfi işlemleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla gerçekleştirildi. Kara Kuvvetleri'nde 75, Deniz Kuvvetleri'nde 25, Hava Kuvvetleri'nde 27 komutana yönelik atamalar yapıldı. Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı Korgeneral Şeref Öngay 3. Ordu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Yavuz Türkgenci Kara Kuvvetleri EDOK, 4. Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri ise Ege Ordu Komutanı oldu. Korgeneral Sinan Yayla, vekaleten yürüttüğü 2. Ordu Komutanlığı'na atandı. Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan ise Özel Kuvvetler Komutanı oldu.