Vali Yardımcısı ABD vatandaşının saldırısına uğradı

İstanbul Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir eşi ile birlikte gezerken tanımadığı bir şahsın saldırısına uğradı. Vali Yardımcısının ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olay 14 Haziran günü meydana geldi.

Özdemir, Şişli Cumhuriyet Caddesinde eşi Peri Özdemir ile birlikte geziyordu. Çiftin yanına yabancı bir erkek şahıs geldi. Özdemir'in elinde bulunan değneği bir anda almaya çalışan genç adam ardından vali yardımcısını darp etmeye çalıştı.

'FBI AJANI TARAFINDAN TAKİP EDİLİYORUM SANDIM'

Şahsın yabancı dilde bağırmaya başlayınca olay yerine polis ekipleri geldi. Karakola götürülen şüphelinin ifadesine başvuruldu. İtalya doğumlu olduğu tespit edilen ABD vatandaşı Şerif G. emniyette verdiği ifadesinde 4 yıl önce ABD'den İsviçre aktarması ile Türkiye'ye geldiğini olay günü caddede yürüdüğü sırada Cemalettin Özdemir'i FBI ajanı sanarak kendisine saldıracağını düşündüğünü ifade etti.

Şerif G., 'Elindeki değnek ile bana saldıracaktı. Hamle yapmak istediği sırada kendisine engel olmak için saldırdım. Aramızda arbede çıktı. Bağırarak çevreden geçenlerden yardım istedim' ifadelerini kullandı. İfadesinin ardından serbest bırakılan Şerif G. hakkında soruşturma başlatıldı.