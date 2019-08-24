Başkan Erdoğan Putin’le Moskova’da görüşecek

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine 27 Ağustos Salı günü Moskova'ya gidecek. Suriye'de Esad rejiminin İdlib bölgesinde Türk konvoyuna yönelik saldırıdan sonra 8 numaralı gözlem noktasını taciz etmesinin ardından Erdoğan dün Putin'le kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye ve Libya'daki gelişmelerle ikili ilişkiler ele alındı. Erdoğan, rejimin İdlib'deki ateşkes ihlalleri ve saldırılarının büyük bir insani krize yol açtığını, çözüm çabalarına zarar verdiğini ve Türkiye'nin milli güvenliği bakımından da çok ciddi bir tehdide dönüştüğünü belirtti. Putin de 1.5 saat süren görüşmede Erdoğan'ı Moskova'ya davet etti. Erdoğan'ın salı günü günübirlik bir ziyaret için Moskova'ya gideceği öğrenildi.