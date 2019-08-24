Deniz Baykal Meclis’te

BUGÜN NELER OLDU

Geçırdiği rahatsızlık nedeniyle uzun bir süredir tedavi gören CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal milletvekili yemini ettikten sonra ilk kez TBMM'ye geldi. Baykal, yeni dönemde Meclis çalışmalarına destek vermek istediğini söyledi. Parlamentoda gazeteciler ile sohbet eden Baykal, sağlık durumu ile ilgili konuşurken kendisini daha iyi hissettiğini, yeni yasama yılını heyecanla beklediğini, çalışmalara katkı sağlamak arzusunda olduğunu söyledi. Baykal, Suriye'de güvenli bölge oluşturulması için yapılan müzakerelere ilişkin soruları yanıtlarken de, yaşananların tek başına bir partinin çözebileceği sorunlar olmadığını, ortak akıl içerisinde hareket edilmesi gerektiğini söyledi. Baykal, toplum ve siyasi partilerin de bu konuda bilgilendirilmesi gerektiğini kaydetti. Herkesin el ele verip samimiyetle hareket etmesinin tam zamanı olduğunun altını çizen Baykal, "Şimdi oturup el ele, baş başa konuşmayacağız da ne zaman konuşacağız. İşin büyüklüğünü düşünerek, olmadık şeylere takılmadan birlikte harekete geçilmesi lazım" dedi. ANKARA