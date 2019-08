Emine Bulut cinayetine tepki çığ gibi :‘Bunların hakkı idam’

BUGÜN NELER OLDU

Kırıkkale'de yaşayan Emine Bulut'un 4 yıl önce ayrıldığı eski eşi tarafından 10 yaşındaki kızının gözleri önünde bıçaklanarak öldürülmesi tüm Türkiye'de infiale yol açtı. 18 Ağustos'ta yaşanan cinayetin görüntülerinin sosyal medyada yayımlanmasının ardından her kesimden kadın cinayetlerine tepki yağdı. Olay iddiaya göre şöyle gelişti. Emine Bulut (38), 4 yıl önce geçimsizlik nedeniyle bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan Fedai Varan'dan (43) boşandı. Bulut'un tekrar evleneceği durumunu kabullenemeyen Fedai Varan, geçen Pazar günü konuşma bahanesiyle eski eşi Emine Bulut ile Kırıkkale'deki bir kafeteryada buluştu.Ancak bir süre sonra çift arasında tartışma çıktı. Kıskançlık krizine giren Varan, yanında getirdiği bıçağı çıkardı. 10 yaşındaki kızı F.B.B.'nin gözleri önünde eski eşinin boğazını kesti. Bir taksiye binerek kaçarken, boğazından kan boşalan Bulut, çevredekilerden yardım istedi. Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan genç kadın, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Bahşılı ilçesi girişinde yakalanan ve ifadesinde "Kızımın velayeti ile ilgili konuşurken bana hakaret edince bıçakladım" diyen Fedai Baran tutuklandı. Emine Bulut'un, ölmeden önce olay yerinde kanlar içindeyken çekilen görüntüsü ise sosyal medyada hızla yayıldı. İnfiale yol açan görüntüde kanlar içinde olan Emine Bulut, "Ben ölmek istemiyorum" diyerek feryat ederken, kızı F.B.B. de "Anne lütfen ölme" diye yalvarması yer alıyor. Feci olayın görüntüleri sonrasında aralarında siyasi parti liderlerinin de bulunduğu yüz binlerce kişi olayı lanetledi.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, "Kırıkkale'de bir annenin, evladının gözleri önünde öldürüldüğü vahşi bir cinayet ile derinden sarsıldık. Aynı acıların tekrar yaşanmaması için şiddete karşı sıfır tolerans anlayışıyla davaya müdahil olacağız" açıklaması geldi. Annesi gözleri önünde ölen 10 yaşındaki F.B.B. ise, bakanlık tarafından koruma altına alındı. Küçük kız bakanlığa bağlı psikologların gözetiminde tutuluyor. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından katil zanlısı koca hakkında düzenlenen "Canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme" suçundan hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. İddianamede sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi. Sosyal medyada yayılan görüntüyü çeken B.Y. (19) ve görüntüyü gönderdiği arkadaşı M.A. (22) gözaltına alındı. B.Y. ve M.A.'ya "Soruşturma ve kovuşturma işlemleri sırasındaki ses ve görüntüleri yetkisiz kayda alma veya nakletme" suçundan işlem yapıldı. Ayrıca Emine Bulut'un hastanedeki tedavisi ve tedavi sonrasındaki görüntülerin ise 112 Acil Müdahale Ekibi tarafından çekildiği tespit edildi. Savcılık bu kişilere de işlem yapılacağını duyurdu.ÖldürülenEmine Bulut'un kardeşi Kazım Bulut: "Devlet büyüklerimizden tek isteğim idam. Başka hiçbir şey değil. Bu insanlar tekrar aramıza dönmesin" dedi. Bulut, "Yaklaşık 6 yıl önce tek celsede boşandılar. Boşanırken de çocuktan yana hiçbir şey talep etmedi. 'Çocuk sizin olsun.' dedi çünkü babalık duygusu yok. Bunların hakkı idam. Ablamı bıçakladıktan sonra da babamı arayıp 'Seni de öldüreceğim, bekle geliyorum' demiş" ifadesini kullandı.Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Emine Bulut'un vahşice katledilmesinden dolayı derin bir üzüntü duymuştur. Failin hak ettiği cezayı alması ve kadına yönelik şiddetle mücadele noktasında gerekli adımların atılması için yetkilileri göreve çağırmıştır. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MKYK toplantısında, Bulut cinayetine ilikşkin görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının doğru olmadığını söyledi.Cınayetesiyasiler ve hukukçular başta olmak üzere bir çok kesimden tepki yağdı.Yargı makamları tarafından caniye hak ettiği cezanın gecikmeksizin verileceğine inancım tamdır.Emine Akbulut vahşeti yüreklerimizi dağladı.Katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz.'Anne lütfen ölme' Bir cümle ne kadar can yakabilirse o kadar yaktı canımızı.Bu katliamı gerçekleştiren şahsın en yüksek cezayı alması hepimizin temennisidir.Bu ilkel vahşetin ve kadınları hedef alan saldırıların tekrar etmemesi hepimizin sorumluluğu ve temennisidir.Yüce Türk yargısının bu caniye gereken en ağır cezayı vereceğine inancım tamdır.Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde okuduğu cuma hutbesinde "Her ne sebeple olursa olsun bir kadının şiddete maruz bırakılması ve canına kıyılması en büyük zulümdür. İslam ve insanlıkla asla bağdaşmayan büyük bir günahtır. Dinimizde kadının canı, onuru ve hakları dokunulmazdır ve emanettir" dedi.