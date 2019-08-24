Halkın parasını dağa gönderene seyirci kalmayız

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'nde konuştu:(Görevden alınan belediye başkanları) Bunların yaptığı siyaset değildir. Bir belediye başkanının görevi şehre hizmettir, halka hizmettir. Halka değil de şehre değil de eğer teröristlere hizmet ediyorsa şehit yavrularımızın ailelerini belediyenin kapısının önüne koyuyorsa biz de onları kapının önüne koyarız.Bu milletin alın terinden artırarak vermiş olduğu vergilerle kendilerine gelen parayı halka değil Kandil'e, dağa gönderenlere biz seyirci kalamayız ve kalmayacağız.(CHP liderine tepki) Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin olmadığını söyleyen zavallılar var.Sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun batı ayağını kırdık. Doğu ayağını da devam eden müzakerelerin ardından kırdığımızda gerçekten büyük bir oyunu bozmuş olacağız.Çok yakında milletimize Suriye meselesi başta olmak üzere güvenlikten ekonomiye kadar her alanda çok önemli müjdelerimiz olacak.