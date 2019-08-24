İş dünyası imamı sınırda yakalandı

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Ege ve Akdeniz'deki iş dünyası yöneticisi Mehmet Tahir Kocakurt, Habur Sınır Kapısı'ndan Irak'a kaçmak isterken sahte pasaport ile yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kocakurt tutuklandı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, hakkında yakalama kararı bulunan Kocakurt, sahte pasaport ile geldiği Habur Sınır Kapısı'nda gözaltına alındı. Geçmeye çalıştığı Irak'tan, ABD'ye gideceği belirtilen Kocakurt, emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye çıkarıldı. Savcılık sorgusunun ardından Kocakurt, sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. Bu arada yurt genelinde FETÖ'ye yönelik operasyonlar devam ediyor. İzmir'de, FETÖ'nün 19 hücre evine yapılan operasyonlarda, ByLock ve çeşitli soruşturmalarda aranan, ayrıca halen aktif olarak örgüt faaliyetlerini sürdüren 14 şüpheli gözaltına alındı. Ağrı'da ise, ByLock kullandıkları ve daha önce yakalanan şüpheliler isimlerini verdiği gerekçesiyle aranan, meslekten ihraç edilen bir doktor, bir polis ve bir öğretmen, 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.