“Kurum’un açıklaması Bodrum için bir milat”

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Bodrum'da kıyı ve koylardaki kaçak yapılaşmaya ilişkin denetimlerde bulunarak müdahale etmesi, göreve gelir gelmez ilçedeki kaçak yapılaşmaya karşı seferberlik başlatan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı umutlandırdı. STK temsilcileriyle birlikte "Bodrum sahipsiz değil" sloganıyla açıklama yapan Aras, "Bodrum'un artık daha fazla yapılaşmaya tahammülü kalmadığını belirterek "Artık yeni projelere ihtiyacımız yok, durup nefes almaya ve rehabilitasyona ihtiyacımız var. Bodrum Yarımadası'nda kaçak yapılarla sonuna kadar mücadele edeceğiz. 4 ay önce göreve gelir gelmez başlattığımız seferberlik, Bakan Murat Kurum'un açıklamalarıyla birlikte bir milat yaşadı. Bakan Kurum'un ekibiyle birlikte Bodrum'a gelerek inceleme ve tespitler yapmasından son derece memnun olduk. Sayın Bakan Bodrum için milat olabilecek bir açıklama yaptı. Biz dört aydır bunu söylüyorduk. 'Bodrum'da bu yapılaşmaya izin veremeyiz, Bodrum daha fazla kaldıramaz' dedik. Sayın bakanımız da bizim düşüncemiz doğrultusunda bir açıklama yaparak şu anda belli projelere müdahale etti. Bu bizim elimizi güçlendirdi. Artık bundan sonraki süreçte bodrumun daha fazla bozulmasına, tarumar edilmesine izin vermeyeceğiz" dedi.