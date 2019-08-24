Son dakika! HDP'liler oğlu için oturma eylemi yapan anneye saldırdı! Acılı anne oğluna kavuştu!

Diyarbakır'da 21 yaşındaki oğlu Mehmet Akar'ın HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia ederek parti binası önünde oturma eylemi başlatan anne Hacire Akar ile yakını kadınlar HDP'lilerin saldırısına uğradı.

HDP binasında evlat nöbeti sonuç verdi! Acılı anne Hacire Akar oğluna kavuştu

Anne Akar'ın HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi ailedeki kadınların katılımıyla sürerken, binadan çıkan bir grup partili oturma eylemini takip eden gazetecilere "Niye sürekli görüntü çekiyorsunuz?" diye bağırdı. Gruptakiler ardından kapı önündeki anne Akar ve yakını kadınları kollarından tutup uzaklaştırmak için müdahalede bulundu.

POLİS KAVGAYA MÜDAHALE ETTİ

Bu sırada çevrede bekleyen Akar'ın yakını bir grup erkek de HDP'lilere tepki gösterdi. Kısa süreli yaşanan gerginlik, polisin zamanında müdahalesi sonucu sona erdi.

Daha sonra anne Akar ve destek veren kadınlar oturma eylemine devam etti.

OTURMA EYLEMİ YAPAN ANNE DAHA ÖNCE ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın (21) HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia ederek oturma eylemi başlatan anne Hacire Akar (49), "HDP kimseyi kandırmasın. Madem barış istiyorlar neden çocukları dağa çıkarıyorlar? Ben bunu lanetliyorum." demişti.