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Son dakika: Kadıköy’deki dehşetinde flaş gelişme! İş adamını sırtından bıçaklayan saldırgan tutuklandı

Son dakika gelişmesi... ’li 3 Belediye Başkanı’nın görevden alınmasını bahane ederek ’de eylem düzenlemek isteyen bir grup yandaşı çöp konteynerlerini devirmiş, bu sırada gruba engel olmak isteyen işadamı Durmuş Karaçam ise bir saldırgan tarafından ağır yaralanmıştı. Olay sonra HDP binasında gözaltına alınan şüpheli H.K. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.8.2019 10:46 Güncelleme Tarihi: 24.8.2019 11:26
Son dakika: Kadıköy’deki PKK dehşetinde flaş gelişme! İş adamını sırtından bıçaklayan saldırgan tutuklandı

Geçtiğimiz günlerde PKK terör örgütü ile irtibatları gerekçe gösterilerek HDP'li Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanları görevden alınarak yerlerine kayyum atanmıştı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Diyarbakır, Mardin ve Van valileri belediye başkan vekili olarak atandığı belirtilmişti.

Bu durumu bahane eden bir grup PKK terör örgütü yandaşı Salı akşamı İstanbul Kadıköy'de yüzleri maskeli şekilde yasadışı gösteriye kalkışmıştı. Eylemciler Caferağa Mahallesi Kuzu Kestane Sokak üzerinde çöp konteynerlerini devirmişti. Orada ikamet eden White Hill AVM'nin sahibi işadamı Durmuş Karaçam olaya müdahalede bulunarak yolun kapatılmasını engellemek için çöp konteynerlerini kaldırmıştı.

Yasadışı eylemciler bunun üzerine Durmuş Karaçam'a saldırarak sırtından 3 kez bıçaklamıştı. Kadıköy'de özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Durmuş Karaçam'ın ciğerlerine isabet eden bıçak darbeleri nedeniyle halen sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve tedavi altında tutulduğu öğrenildi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında olaydan bir gün sonra H.K. isimli şüpheli Bahçelievler'de bulunan HDP İlçe Binası içerisinde yakalanarak gözaltına alınmıştı.

TUTUKLANDI

Edinilen bilgiye göre H.K.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli savcılığa gönderildi. Burada da işlemleri tamamlanan H.K., tutuklama talebiyle sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce Terör üyeliği' ve 'Adam öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bilindiği gibi şüphelinin yakalandığı HDP binası içerisinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmişti.

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Son dakika: Kadıköy’deki PKK dehşetinde flaş gelişme! İş adamını sırtından bıçaklayan saldırgan tutuklandı
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