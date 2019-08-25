CHP’nin başındaki zat Rum ağzı ile konuşuyor

BUGÜN NELER OLDU

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, dün memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde toplam tutarı 1 milyar 103 milyon lira olan yatırımların toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan, şunları kaydetti:Türkiye, Doğu Akdeniz'de hem kendi menfaatlerini korumanın hem de KKTC'deki kardeşlerimizin haklarını müdafaa etmenin mücadelesini veriyor.İçerdeki tüm tartışmaların ötesinde, etrafında kenetlenilmesi gereken daha önemli bir konu olabilir mi? Ama maalesef biz ülkemizde bunu sağlayamıyoruz.Çünkü bizde CHP diye bir parti var.Onun başındaki zat ve şürekası hep başka yoldan gidiyor.Bu ekip, terör örgütleriyle mücadelemizden Doğu Akdeniz'deki haklarımızın korunmasına kadar her konuda ülkemizin ve milletimizin değil, karşımızdakilerin yanında saf tutuyor. Son olarak Doğu Akdeniz meselesinde yine tıynetlerini belli ettiler. Daha önce de aynı meseleyi güya sondaj gemilerimizin ve faaliyetlerimizin maliyeti üzerinde Rum ağzıyla Meclis'te gündeme getirmişlerdi. Yunan gazetelerine manşet olmak için kendi ülkelerine iftira etmekten çekinmemişlerdi.Araştırma ve sondaj gemilerimiz, Deniz ve Hava kuvvetlerimizin unsurları eşliğinde bölgede belirlediğimiz alanlarda çalışmalarını sürdürüyorlar.Bu sürede CHP'nin başındaki zat çıktı, 'Doğu Akdeniz'de herkes var. Amerika, Avrupa, Fransa, İngiltere var, sadece Türkiye yok' diye bir açıklama yaptı. Bu zat kendinde değil. Bir insanın bunu söyleyebilmesi için ya tüm bu gelişmelerden bihaber şekilde uzayda yaşıyor olması ya da kendi ülkesinden nefret etmesi gerekir.Anlaşılan o ki terör örgütlerinin destekçileriyle düşüp kalkmaktan bunların sadece gönülleri kirlenmekle kalmamış gözleri de kör olmuş.CHP'nin başındaki zat istediği kadar çırpınsın,istediği kadar Rumların ağzıyla konuşsun, buişi sonuna kadar götürmekte kararlıyız. Allah'ınizni ve yardımıyla Doğu Akdeniz'de petrol veyadoğalgaz bulduğumuzda, bugün ülkemize karşıileri geri konuşanların hepsi de kapımızda sırayagirecekler.Bunu engellemeye CHP'nin de al takke verkülah işbirliği içinde olduğu bölücü destekçilerininde güçleri yetmeyecektir.(İBB Başkanı'na tepki) İstanbul'u sel bastı,beyefendi tatilde. Daha dün bir, bugün iki. BenBaşbakanlığımda da Cumhurbaşkanlığımda daböyle tatil yapamadım. Kimi, şehrini sel götürürkengüneşli beldelerde tatil yaptı.