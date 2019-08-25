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Ciğerlerimiz yandı

Aşırı sıcaklar ve dikkatsizlik pek çok noktada orman yangınlarına neden oldu. 8 noktada çıkan yangında binlerce dönüm orman kül oldu

Giriş Tarihi: 25.8.2019
Ciğerlerimiz yandı
Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Hasanköy yakınlarında, dün öğleden sonra orman yangını çıktı. Ekipler yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale etti.
Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Yeşilköy'de da saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı.
Alevlere müdahale için Çanakkale'den helikopter, Keşan ve Tekirdağ'dan da itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kütahya'nın Emet ilçesindeki orman yangını söndürülürken, Gediz ilçesindeki yangın söndürülmeye çalışılıyor.
10 hektar alanın kül olduğu yangında, şiddetli rüzgar çalışmaları engelledi.
İzmir'in Beydağ ilçesinde çıkan yangında üç hektarlık makilik ve ormanlık alan, Gaziemir ilçesindeki ağaçlandırma sahasında çıkan yangında, 2 dekar alan yandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 5 dönüm kızılçam, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan yangında 1,5 hektarlık maki ve kızılçam ormanı zarar gördü.
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Ciğerlerimiz yandı
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