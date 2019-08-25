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'deki bombalı saldırının failleri tutuklandı

'ın ilçesinde 'lı teröristlerce kalekola yapılan bombalı saldırının failleri olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.8.2019 11:45 Güncelleme Tarihi: 25.8.2019 11:47
Cizre'deki bombalı saldırının failleri tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamada, I·l Emniyet Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ tarafından PKK/KCK silahlı tero¨r örgu¨tu¨yle mücadele kapsamında, 15 Ağustos'ta Cizre ilc¸esinde teröristlerce EML Kalekolu'na yapılan bombalı saldırının faillerinin tespiti ve yakalanmasına yo¨nelik soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Sorus¸turma kapsamında 17 Ağustos'ta yapılan operasyonda, 3 şüphelinin yakalandığı kaydedilen açıklamada, yapılan ev aramalarında o¨rgu¨te ait o¨rgu¨tsel doku¨man ve c¸ok sayıda dijital materyal ile el bombası ele gec¸irildiği belirtildi.

Açıklamada, go¨zaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından c¸ıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı kaydedildi.

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Cizre'deki bombalı saldırının failleri tutuklandı
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