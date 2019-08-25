Emine Erdoğan’dan kadın girişimcilere sertifika

BUGÜN NELER OLDU

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Rize'deki programı kapsamında Tarımda Kadının Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Projesi Sertifika Töreni'ne katıldı. Erdoğan, katılımcılarla bir araya gelerek, üreticilerin stantlarını ziyaret etti. Erdoğan, dereceye girenlere ödüllerini verdi. Emine Erdoğan, Rize Güneyce'de bulunan Hacı Şeyh Camisi'ni de ziyaret etti. Erdoğan, burada vatandaşlarla sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Emine Erdoğan daha sonra da Kalkandere'de bulunan Hüseyinhoca Köyü Köprübaşı Camisi'ni ziyaret etti.