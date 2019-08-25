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Erdoğan'dan Malazgirt'e davet

Başkan , 'nin yıl dönümünde tüm vatandaşları Malazgirt'e davet etti. Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Malazgirt Zaferi'nin 984'nci yıl dönümünde tüm vatandaşlarımızı Malazgirt'e bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.8.2019 21:38 Güncelleme Tarihi: 25.8.2019 21:50
Erdoğan'dan Malazgirt'e davet

Erdoğan, Twitter hesabından, Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilecek kutlamalara katılmaları için vatandaşlara davette bulundu.

Başkan Erdoğan'dan Malazgirt'e davet

"Aziz milletimizin kaderini değiştiren, tarihin akışına yeni bir yön veren, Anadolu'da asırlar boyunca devam edecek olan kardeşlik, hoşgörü ve dayanışmaya dayalı bir medeniyetin ilk adımı olan Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde tüm vatandaşlarımızı Malazgirt'e bekliyoruz." ifadelerini kullanan Erdoğan, paylaşımında davetin sözlü şekilde ifade edildiği bir videoya da verdi.

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Erdoğan'dan Malazgirt'e davet
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