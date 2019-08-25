Hacire annenin evlat zaferi

HDP'LİLER

BUGÜN NELER OLDU

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia ederek il başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan anne Hacire Akar, oğluna kavuştu. Dün PKK'ya yakın bir ajansa verdiği ifadesinden sonra harekete geçen polis, Mehmet Akar'ın bulunması amacıyla çalışma başlattı ancak, kayıp gencin izine rastlanmadı. Anne Hacire Akar'ın eylemi 3'üncü gününe girerken, Mehmet Akar öğlen saatlerinde polis karakoluna gelerek teslim oldu. Oğlunun polise teslim olduğunu bilgisini alan anne sesini duymak istedi. Anne Akar, oğlu Mehmet'in telefonda sesini duyduktan sonra eylemine son verdi. Üç gündür kayıp olan Mehmet Akar, işlemleri yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.Anne Akar, "HDP'liler parti binasına girip çıkarken, 'AK Parti sana para vermiş buraya göndermiş. Git oğlunu hırsızların yanında ara, bu devletin programıdır seni buraya göndermişler' diyorlar. Bu kimsenin programı değildir. Gelirlerimiz düşük olduğu için oğlumu çok zor şartlarda büyüttüm. HDP kimseyi kandırmasın" dedi.Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünce ifadesine başvurulan Mehmet Akar'ın nişanlısı 20 yaşındaki K.T. de terör örgütüne yakın ajansın iddia ettiği gibi zorla değil aksine sevgi üzerine bir evlilik hayali ile nişanlandıklarını söyledi. Nişanlısı Mehmet Akar ile son görüşmelerinde ise Mehmet'in sırt çantasıyla evden ayrıldığını söyledi.Buarada anne Akar'ın HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi ailedeki kadınların katılımıyla dün sabah da sürerken, binadan çıkan bir grup partili oturma eylemini takip eden gazetecilere "Niye sürekli görüntü çekiyorsunuz?" diye bağırdı. Gruptakiler ardından kapı önündeki anne Akar ve yakını kadınları kollarından tutup uzaklaştırmak için müdahalede bulundu. Bu sırada çevrede bekleyen Akar'ın yakını bir grup erkek de HDP'lilere tepki gösterdi. Kısa süreli yaşanan gerginlik, polisin zamanında müdahalesi sonucu sona erdi.