Yurdun dört bir yanında Emine Bulut öfkesi

Kırıkkale'de Emine Bulut'un (38) eski eşi Fedai Baran (43) tarafından kızının gözü önünde vahşice katledilmesi kadın cinayetlerine yönelik öfkeyi artırırken Türkiye'nin bir çok kentinde önceki akşam ve dün protesto gösterileri yapıldı.

Ankara'da Kuğulu Park'ta bir araya gelen kadınlar, Emine Bulut için oturma eylemi yaparak, cinayeti ve kadına şiddeti protesto etti. Kadınlar "Ölmek istemiyorum" yazılı pankartlar taşıyıp "Emine Bulut isyanımızdır", "Erkek adalet değil, gerçek adalet" sloganları attı. Eskişehir'de toplanan kadınlar da cinayeti pankart ve sloganlarla protesto etti. "Katledilen kadınlar isyanımızdır", "Ölmek değil yaşamak istiyoruz" yazılı dövizler taşıyan grup adına konuşan Demokratik Kadın Platformu Başkanı Pınar Arpacı, "Bugün yan yana gelmişsek ve dişlerimiz kenetli, yumruklarımız sıkılmışsa ve öfkeden ağlamamak için kendimizi zor tutuyorsak bu sadece bir basın açıklaması değildir" dedi.

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İzmit'te ise Kocaeli Kadın Platformu'nun düzenlediği eylemde toplanan kalabalık, Emine Bulut cinayetiyle ilgili tepkilerini gösterdi. Kadınlar, "Asla yalnız yürümeyeceksin", "Ölmek İstemiyoruz", "Bir kişi daha eksilmeyeceğiz" şeklinde sloganlar attı. Antalya'daki eylemde ise "Son yıllarda kadına karşı şiddet ve kadın cinayetleri eğitimli, eğitimsiz, köylü, kentli, genç, yaşlı kadın demeden sistematik bir şekilde artmaktadır" denildi.

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Çanakkale'nin Çan ilçesinde de bir grup kadın, üzerlerine siyah tişört giyip, boyunlarına astıkları dövizler ile eylem yaptı. "Ölümle yaşamak istemiyoruz. Kadına şiddete hayır" diyen kadınlara çevreden de destek geldi. Kadınlar, "Masum bir kadını katleden zanlının Türk adaleti karşısında en ağır ceza ile yargılanması temennimiz olacak" dediler. İstanbul'da da Avcılar, Kadıköy ve Beşiktaş'ta protesto eylemleri düzenlendi.

İzmir, Mersin, Trabzon, Giresun ve Adana'da kadın cinayetlerini protesto eylemleri düzenlendi. CHP Kadın Kolları üyeleri de dün İzmir, Malatya ve Antalya'da eylem yaptı.