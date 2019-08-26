Başkan Erdoğan Ahlat'ta konuştu: Ahlat'ı görmeyen Anadolu'yu anlayamaz

"Gönül coğrafyamızın topraklarına buradan selamlar gönderiyorum. Bizleri bu muhteşem atmosferde bir araya getirdikleri için Okçular Vakfı'mıza teşekkür ediyorum. Son derece yerinde bir kararla bu seneki çalışmalarını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden başlattı. Böylece dost düşman herkese bu kardeşliğin seviyesi gösterilmiş oldu. Bugün de Ahlat'ta huzurlarınızda değerli yöneticilerini tebrik ediyorum.

Malazgirt zaferinin 948. sene-i devriyesinin kutlu, mübarek olmasını diliyorum.

HALUK DURSUN...

Haluk Dursun hoca Ahlat'ı görmeden tarihi anlayamazsınız derdi. O bir tarihçiydi. Hocaydı. Ve Allah da emanetini ondan bir Ahlat dönüşünde aldı. Bize Dicle'nin kuzularını çakallara yedirtmeme vazifesini miras bıraktı. Allah'tan kendisine rahmet diliyoruz.

Başkan Erdoğan: Haluk Dursun hoca Ahlat'ı görmeden tarihi anlayamazsınız derdi

BURALARI GÖRMEDEN TÜRKİYE'Yİ ANLAYAMAZSINIZ

Evlatlarımıza tarih bilinci kazandırma konusunda halen eksiklerimiz var. Gençliğimiz Ahlat'ı, Malazgirt'i çok iyi ne yazık ki tanımıyor. Buraları görmeden Türkiye'yi tanıyorum demeyin. Buraları tanırsanız Anadolu'yu anlarsınız. Burası Türkiye'nin kapısı, Anadolu'nun tapusu addedilen bir yerdir.

BURALAR ÖZÜNÜ HATIRLAYACAK

Ahlat'ta buralarda bu kabristanlara gelenler için konaklayacak yerler de yapacağız. Malazgirt Savaşı'nın yaşandığı bölgeyi de Milli Park ilan ederek özüne uygun ve her şeyiyle muhteşem bir hale getiriyoruz.

Okçular Vakfı'mıza bu güzel organizasyon için tekrar teşekkür ediyorum. Ahlat'a, Bitlis'e, Malazgirt'e ev sahiplikleri için en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ta önemli açıklamalarda bulundu