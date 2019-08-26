Millet düşmanlarının yanında CHP’nin işi

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Trabzon'da toplam tutarı 1 milyar 365 milyon lira olan 216 yatırımın resmi açılışını yaptı. Türkiye'nin terör örgütüyle mücadele ettiğini, ancak CHP'nin terör örgütünün ağzıyla konuştuğunu belirten Erdoğan, özetle şöyle dedi:Hiçbir şehidimizin tek damla kanı, hiçbir kahramanımızın fedakarlığı Allah'ın izniyle boşa gitmemiştir, gitmeyecektir. Dün, bugün 22 teröristi içerde ve dışarıda öldürdük. Ahdimiz var, kararlılığımız var. Ne dedik, 'inlerine gireceğiz' dedik. Girdik, giriyoruz. Bu mücadeleyi sürdürüyoruz, sonuna kadar sürdüreceğiz.('Meclis'te terörist istemiyoruz' sloganları üzerine) Bildiğiniz gibi PKK'ya 'terör örgütü' diyemeyen Meclis'teki uzantılarına, diyorum ki, şehirlerimizde sandıkta gereken dersi verelim. İşte buyurun, Diyarbakır, Mardin, Van, buradaki belediye başkanlarını idari bir kararla görevden aldık. Zira benim milletimin alın terinden ödediği vergilerle oralara gönderilen parayı kalkıp da Kandil'e, terör örgütlerine gönderenleri hiçbir zaman biz görmemezlikten gelmeyiz, onları kapıya koyarız.Ama CHP çıkıyor 'Bu hak ve özgürlüklere demokrasiye aykırıdır' diyor. Bay Kemal, sen bu terör örgütünün mensuplarıyla Ankara'dan İstanbul'a yürüyebilirsin. Ama bizim bu terör örgütlerinin temsilcileriyle en ufak bir dirsek temasımız olamaz. Cumhurbaşkanı olarak bugüne kadar hiçbir davetime bunları asla davet etmedim, etmem.Lafla peynir gemisi yürümez. Aşkı ve davası olmayanlar, şehir felaketin pençesinde kıvranırken önceliğini tatile verebilir. İşte İstanbul bunu yaşadı. Trabzon gibi Fatih'in emaneti olan İstanbul'a hep birlikte sahip çıkacağız. İstanbul'da yaşayan Karadenizli kardeşlerimiz başta olmak üzere bu aziz şehrin bölücü örgütünün destekçilerine peşkeş çekilmesine mani olacağız.İşte ülkemizin yaşadığı ve yaşamak istediği gerçek budur. Bunlar ülkemizin havasın soluyan, ekmeğini yiyen, suyunu içen, imkanlarından istifade eden hiç kimsenin karşı çıkamayacağı başlıklaradır. Ama maalesef bu ülkede toplu iğne başı kadar bir çıkar için tüm bunları çiğneyip geçebilecek bir siyasi anlayış türemiştir. Bu çarpık siyasi anlayışın en başında CHP ile HDP yer alıyor. Hadi HDP kendini terör örgütünün güdümünden kurtaramadığı için hiçbir zaman gerçek anlamda siyasi parti halene gelememiş bir payandadır. Hiçbir zaman HDP'den PKK'nın terör örgütü olduğunu duydunuz mu? Devamlı destek.Buradan soruyorum, Trabzon'dan sesleniyorum. Ey CHP, sen kimin yanındasın, kimin tarafındasın? Eğer Türkiye'nin yanında olduğunu söylüyorsan, o zaman terör örgütleri başta olmak üzere milletimize düşmanlık edenlerin yanında ne işin var? Buna rağmen kendilerinden bölücü terör örgütüne destekleyenlerle girdikleri yanlış yoldan geri dönmelerini bekliyoruz. Hiç değilse partilerinin adına layık olmak için milletimizin yürüttüğü büyük beka mücadelesinde yanımızda yer almalarını istiyoruz. Aksi taktirde bu millet de tarih de onları affetmeyecektir. CHP yönetimine evlatlarına bir utanç değil, şeref mirası bırakmaları çağrısında bulunuyorum. Bu arada Başkan Erdoğan, Araklı ilçesinde de Perihan Büyükçulha'ya ait restoranın açılışını yaptı.