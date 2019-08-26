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Öldürülen teröristler 14 şehidin katili çıktı

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.8.2019
Öldürülen teröristler 14 şehidin katili çıktı

HAKKÂRİ Şemdinli kırsalında 24 Haziran'da Jandarma komandolarınca bir mağaraya düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 2'si kadın 4 teröristtin sırt çantasında çıkan günlükte katıldıkları eylemleri gün ve yer olarak not aldıkları ortaya çıktı.

HAPLAR BULUNDU
Etkisiz hale getirilen 2'si kadın 4 teröristle ilgili çalışma yapan istihbarat birimleri; teröristlerin Andok Hışyar (K) Mehmet Reşat Yazıcı, Mirza Germiyan (K) Piştivan Fetih, Roza Tekoşin (K) Rojban Arcagök, Sema Arin (K) Marya Mirayimilan olduğunu belirledi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin örğütün Hakkâri kırsalında bulunan sözde Avaşin, Basyan, Çarcela grubunda oldukları ve sırt çantalarında çıkan malzemeler içinde çok sayıda uyuşturucu hap olan Captagon ve doğum kontrol hapı çıktığı öğrenildi.

HER ŞEYİ NOT ALMIŞLAR
Teröristlerin sırt çantalarında çıkan bir günlükte ise teröristlerin katıldıkları eylemleri not aldıkları da belirlendi.

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Öldürülen teröristler 14 şehidin katili çıktı
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