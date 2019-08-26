Pençe’de 3 şehit Osmaniye’de çifte şehit acısı

BUGÜN NELER OLDU

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe- 3 Harekatı'nda bölücü terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı. Şehit olan askerlerin Piyade Uzman Çavuş Üzeyir Aslan, Piyade Sözleşmeli Er Oğuzhan Yılmaz ve Uzman Erbaş Yunus Şahin olduğu belirtildi. Osmaniyeli olan şehit Aslan ve Yılmaz'ın baba ocaklarına ateş düştü. Şehit Aslan'ın şehit olduğu haberi Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki ailesine verildi. Evli olan Aslan'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu.Fenalık geçiren yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti. Bekar olan Piyade Sözleşmeli Er Oğuzhan Yılmaz'ın Osmaniye'nin Bahçe ilçesindeki ailesine de şehadet haberi verildi. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehit Şahin'in acı haberi ise Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi Eğlence köyünde yaşayan ailesine verildi.