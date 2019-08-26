Pes dedirten proje hırsızlığı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İller Bankası tarafından yaptırılan Adana Karataş İçme Suyu Projesini, CHP'li başkan Zeydan Karalar'ın sahiplenmesi tepki çekti. Projeyi sahiplenmekle kalmayan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar'ın dün Karataş'ta temel atma töreni düzenlemesi pes dedirtti. Pazar günü Karataş'a denize gidenlerin yoğun olduğu bir zamanda yaptığı törenle projeyi sahiplenerek Adanalıları kandıran Karalar'ın bastırdığı afişlerde "Biz susarız projelerimiz konuşur" yazdırması dikkat çekti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatını verdiği ve İller Bankası tarafından yaptırılan Karataş İçme Suyu projesini, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar sahiplendi. CHP'li Karalar'ın dün Karataş'ta bir de temel atma töreni düzenlemesi pes dedirtti. Projesi ve ihalesi 21 Mart 2019 tarihinde İller Bankası tarafından gerçekleştirilen Karataş İçme Suyu projesi için Zeydan Karalar'ın Pazar günü Karataş'a denize gidenlerin yoğun olduğu bir zamanda projeyle ilgili tören düzenlemesi dikkat çekti. CHP'li Karalar'ın bastırdığı afişlerde "Biz susarız projelerimiz konuşur" yazdırması da tepkilere neden oldu.AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler, "Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Karataş İçme Suyu Projesi'ni kendi yapıyormuş gibi sahipleniyor. Adana'nın her yerini afişlerle donatıp, reklam yapıyor ve Adanalıları yanıltıyor. Projenin ihalesi Cumhurbaşkanımızın talimatıyla İller Bankası tarafından Mart ayında Ankara'da yapıldı. Yarısı merkezi bütçeden hibe olarak diğer yarısı da İller Bankası tarafından finanse ediliyor" dedi.Adana Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı da projeyi sahiplenen Zeydan Karalar'a tepki gösterdi. Gülaçtı, "Biz susarız projelerimiz konuşur' diyor. Gerçekleri çarpıtmasına müsaade etmeyeceğiz. Karalar, nokta kadar emeğiniz olmayan projeyi kendi projeniz olarak göstermeniz sizin gerçekleri nasıl çarpıtıp, hemşerilerimizi kandırdığınızın ispatıdır" diye konuştu.