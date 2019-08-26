PKK’ya pençe ve kıran darbesi: 26 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri yurt içi ve yurt dışında terör örgütü PKK'ya nefes aldırmıyor. Milli Savunma Bakanlığı, önceki gün düzenlenen hava harekatlarında yurt içi ve dışında toplam 26 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

SİHA VURDU

Güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonlar PKK terör örgütüne ağır darbe vuruldu. Tunceli kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın ortaklaşa yaptığı operasyon kapsamında tespit edilen bir PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi. Kıran operasyonu kapsamında ise Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece bölgede devam eden operasyonlar kapsamında Şemdinli kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükseldi.

HAFTANİN'E BOMBA YAĞDI

Pençe-3 Harekatı'nda ise Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatları ile 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Siirt'in Baykan ilçe kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi. Operasyonda, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi. Milli Savunma Bakanlığı, hava harekatlarıyla yurt içinde 11, sınır ötesinde 15 olmak üzere toplam PKK'lı 26 teröristin etkisiz hale getirildiğin§i açıkladı.