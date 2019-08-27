Ağbaba’ya silahla ateş eden CHP üyesi çıktı

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CHPGenel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'ya, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, partisinin üyeleriyle birlikte toplantı yaptığı sırada silahlı saldırıda bulunuldu. Olayda Ağbaba ve yanındakiler yaralanmazken, parti üyesi olduğu belirtilen Cihangir Solak olay yerinden kaçtı. Saldırı ile ilgili Malatya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise, "CHP üyesi olduğu belirtilen Cihangir Solak isimli şahıs tarafından, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve İlçe Başkanı Ali Aslan'ın bulundukları yer hedef alınarak tabancayla bir el ateş edilmek suretiyle silahlı saldırı olayı meydana gelmiştir.Saldırıda herhangi bir yaralanma söz konusu olmayıp, olayda kullanılan silaha el konulmuştur" denildi. Olaydan sonra kaçan saldırgan Cihangir Solak, plaka tanıma sistemininden polisin takibi sonucu Malatya şehir merkezinde yakalanarak gözaltına alındı.