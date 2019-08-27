CHP’den teröre desteğe devam

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Kılıçadoğlu'nuntalimatıyla hareket eden CHP'li vekiller, terör bağlantısı nedeniyle görevden alınan Mardin belediye başkanı Ahmet Türk'e dayanışma mesajı verdi. Genel Başkan Kemal Kılıçadoğlu'nun talimatıyla hareket eden Parti Mecli üyesi İlhan Cihaner ve İstanbul Milletvekili Ali Şeker, İçişleri Bakanlığı tarafından terörle bağlantısı olduğu gerekçesiyle Mardin Büyükşehir belediye Başkanlığı görevinden alınan Ahmet Türk'ü ziyaret ederek dayanışma mesajı verdi. Terörle mücadelenin en yoğun olduğu zamanda yapılan teröre destek ziyareti siyasi çevrelerde manidar bulunurken, kamuoyunda da büyük tepki çekti.