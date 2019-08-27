Sigara fiyatları ile ilgili son dakika haber: Resmi açıklama geldi! Sigaraya zam geldi mi? 2019 Güncel sigara fiyatları listesi burada

2019 Sigara fiyatları ne kadar oldu? Sosyal medyada dün itibariyle dolaşan sigara zamları, çok sayıda vatandaşı araştırma noktasına itti. Yerli ve yabancı tütün mamulünü kapsayacak olan yeni bir artırımın olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Sigaraya zam geldi mi? Geçtiğimiz zam da karar Resmi Gazete'den açıklanırken, ortaya atılan bu iddia da herhangi bir açıklama olmaması vatandaşları araştırmaya iten konular arasında yer alıyordu. Konuyla ilgili British American Tobacco'dan resmi açıklama geldi! İşte resmi açıklama…

SİGARA ZAMMI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ! SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

Sigara fiyatları ile ilgili yapılan açıklamaya ve güncel sigara fiyatları listesine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz…