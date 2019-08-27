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fiyatları ile ilgili son dakika haber: Resmi açıklama geldi! Sigaraya geldi mi? 2019 Güncel sigara fiyatları listesi burada

Son dakika haberi... fiyatları sosyal medyada paylaşılan bazı fiyat listeleri nedeniyle en çok konuşulan konular arasında yer aldı. "Sigara fiyatlarına geldi" iddiasının ardından vatandaşlar "2019 Güncel sigara fiyatları ne kadar?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Bu iddiaların ardından resmi açıklama bugün sabah saatlerinde British American Tobacco (BAT)'dan geldi. İşte tartışma yaratan iddialar ile ilgili son dakika bilgileri...

Giriş Tarihi: 27.8.2019 21:26 Güncelleme Tarihi: 27.8.2019 21:26
Sigara fiyatları ile ilgili son dakika haber: Resmi açıklama geldi! Sigaraya zam geldi mi? 2019 Güncel sigara fiyatları listesi burada

2019 fiyatları ne kadar oldu? Sosyal medyada dün itibariyle dolaşan sigara zamları, çok sayıda vatandaşı araştırma noktasına itti. Yerli ve yabancı tütün mamulünü kapsayacak olan yeni bir artırımın olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Sigaraya geldi mi? Geçtiğimiz zam da karar Resmi Gazete'den açıklanırken, ortaya atılan bu iddia da herhangi bir açıklama olmaması vatandaşları araştırmaya iten konular arasında yer alıyordu. Konuyla ilgili British American Tobacco'dan resmi açıklama geldi! İşte resmi açıklama…

SİGARA ZAMMI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ! SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

Sigara fiyatları ile ilgili yapılan açıklamaya ve güncel sigara fiyatları listesine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz…

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Sigara fiyatları ile ilgili son dakika haber: Resmi açıklama geldi! Sigaraya zam geldi mi? 2019 Güncel sigara fiyatları listesi burada
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