Başkan Erdoğan'dan gündeme dair önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. "DEAŞ, PYD-YPG,HTŞ hepsi bertaraf edilmelidir." dedi. Rusya'da incelediği SU-57'nin F-35'lere alternatif olup olmayacağını da "Niye olmasın?" şeklinde değerlendirdi.

"HER AN HER ŞEYİ YAPABİLECEK DURUMDAYIZ"

Ankara'nın talebi Fırat'ın doğusunda terörden arındırılmış bir güvenli bölge. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Münbiç'tekine benzer bir oyamamaya asla izin vermeyiz" dedi. Bir kez daha operasyon için hazırız mesajını veren Erdoğan, "Şu anda bu süreç bir şekilde işliyor ama biz tabi asla rehavete kapılıp da hazırlıklarımızı bir kenara koymadık. Şu anda bütün sınır boylarında hazırız. Bütün personel, zırhlı taşıyıcılarımız hepsi sınırda. Yani her an her şeyi yapabilecek durumdayız." dedi.

"ORTAK ÇALIŞMA DEVAM ETMELİ"

Ankara-Washington hattında güvenli bölge mutabakatı ilerlerken Rusya ile gündem İdlib'de artan rejim saldırıları oldu. Konu ile ilgili rahatsızlığın görüşmede Rusya Devlet Başkanı Putin'e iletildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Putin bu konuda birlikte bir dayanışmanın gerektiğinden bahsetti. Biz de kendisine bununla ilgili olarak Dışişleri, Savunma ve İstihbarat teşkilatımızın müşterek çalışma içerisinde olabileceğini ifade ettik. Ama biz burada birbirimizi kesinlikle rahatsız etmemeliyiz. Beraber çalışmanın devam ettirilmesi şarttır." ifadelerini kullandı.

"TAVİZ VERMEYİZ"

Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz terör örgütlerinin tamamına karşı mücadelede kararlıyız. DEAŞ, PYD-YPG, HTŞ, hepsi bertaraf edilmelidir. Bu konuda taviz vermeyiz. 12 gözlem noktamız İdlib'de çok önemli bir vazife icra ediyor. Görevlerine aynı şekilde devam edecekler." diye konuştu.

SU-57 F-35'E ALTERNATİF Mİ?

Rusya'ya günübirlik ziyaretinde SU-35 ve SU-57 savaş uçaklarını da inceleyen Erdoğan, "Boşuna gelmedik buraya. Yani biz şu endişeyi taşımıyoruz, acaba bu olmazsa ne olur diye bir şey yok. Her şey olur. Temin edebileceğimiz pazarlar çok." değerlendirmesini yaptı.