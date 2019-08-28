Mehmetçik Partizan Tepesi’ne indirme yaptı

BUGÜN NELER OLDU

Şırnak'ın Uludere ilçesinin karşısındaki Haftanin-Sinaht bölgesinde teröristlerin temizlenmesine yönelik başlatılan hava destekli Pençe-3 Harekâtı'nın kapsamı genişledi. Türkiye-Irak sınırını birbirinden ayıran Kanimasi yakınlarındaki Hezil Çayı üzerine 3 farklı noktada asma köprüler kuruldu. Bu köprüleri kullanan tanklar ve zırhlı araçlar Siyahkaya Jandarma Hudut Karakolu'ndan Haftanin bölgesine geçiş yaptı. Teröristlerin tank ve zırhlıların geçiş güzergâhındaki 8 farklı noktaya yerleştirdikleri 15 anti tank mayını da uzmanlarca imha edildi. Üç askerimizin şehit düştüğü Keşan ve Pusağa vadilerinde tespit edilen hedefler fırtına obüsleriyle vuruldu. Üç askerin şehit olduğu ve 15 PKK'lı teröristin öldürüldüğü Partizan Tepesi'ne komandalor helikopterle indirme yaptı. Tepe kısa sürede Mehmetçiğin kontrolüne geçti. Tepede mevzi kuran teröristler ormanlık alandan faydalanarak kaçtı. Ardından SİHA'lar da teröristlerin kaçış güzergâhlarını nokta atışlarla vurdu. Mehmetçik, terör örgütü PKK'nın 'girilmez' dediği tepeye geçici askeri üs bölgesi kurdu. PKK için stratejik önemi olan tepenin çevresinin de temizlenmesi amacıyla askerler arazi arama-tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Şimdiye kadar öldürülen 15 teröristin arasında Keşan ve Hantur Kampı sorumlularının da olduğu öğrenildi.TÜRKIYE Irak sınırını birbirinden ayıran Hezil Çayı'nın Irak topraklarında kalan Irak merkezi hükümetine bağlı askerler ile peşmerge güçlerinin bulunduğu karakol 7/24 gözetleme faaliyeti yürütüyor. Bu karakolun tam karşısında ise Cudi Dağı'nın hemen eteğinde bulunan Siyahkaya Jandarma Hudut Karakolu da aynı şekilde Haftanin ve Sinaht bölgesinden olası terörist sızmalara karşı gözetleme yapıyor. Mehmetçik karakol çevresine kurulan ve roket, füze, havan atışlarından etkilenmeyen kulelerdeki gece görüşlü ısı güdümlü kameralarla sınırın iki yakasında da adeta kuş uçurtulmuyor.