S-400’lerde ikinci sevkıyat başladı

BUGÜN NELER OLDU

Rusya'dan hava ve füze saldırılarını önlemek için alınan S 400'lerin ikinci sevkıyatı dün başladı. Malzeme getiren ilk uçak dün öğle saatlerinde Mürted Hava Üssü'ne iniş yaptı. İlk sevkiyat 12 Temmuz'da başlamış 25 Temmuz'a kadar 30 kargo uçağı Mürted Hava Üssü'ne malzeme taşımıştı. Milli Savunma Bakanlığı dün 2.sevkIyatla igili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Türkiye'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin tedarik sözleşmesinin 11 Nisan 2017'de imzalandığı hatırlatılarak, sözleşme kapsamında sistemin birinci batarya malzemelerinin intikalinin 12-25 Temmuz arasında tamamlandığı, ikinci batarya malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na intikaline bugün (dün) itibarıyla başlandı. İntikal faaliyeti takriben bir ay sürecektir" denildi.Rus Savunma şirketi Almaz-Antey Genel Müdürü Novikov Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Türk askerlerinin eğitimi 1 Eylül'den itibaren başlayacak ve yıl sonunda tamamlanacak, 2 Ocak, eğitimin tamamlanması için planlanan tarih. Bu eğitimden sonra Türkiye S-400'ü kullanmaya başlayabilecek" dedi.