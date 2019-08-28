‘Şehit yakınını belediye dışına itenleri biz de dışarıya ittik’

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İçişleri Bakanlığı'nca Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, HDP'lilerin işten çıkardığı 54 şehit yakını ile gaziyi yeniden işe aldı. İşlerine yeniden başlayan şehit yakınları ve gaziler, Güzeloğlu'na teşekkür etmek için belediye binası önünde bir araya geldi. İşçilerle görüşen Vali Güzeloğlu, hiç bir haksızlığa izin vermeyeceklerini söyledi. Şehit yakınları ve gazilerin ülkenin en büyük değerlerinden olduğunu söyleyen Vali Güzeloğlu, "Biz ilk gün söyledik, hiç bir haksızlığa izin vermeyeceğiz. Belediyede ve belediye hizmetlerinde hiç bir yanlışa izin vermeyeceğiz. Sizler bu ülkenin en değerli emaneti şehit ve gazi yakınlarımızsınız. Her biriniz bu memleket için canını feda eden aziz şehitlerimizin yakını, akrabalarısınız. Sizlerin bizim işe aldıktan sonra işten çıkartılmaları, toplum ve hepimizin vicdanını yaraladı. Şehidin yakınını belediyenin dışına iteni, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle bizler de dışarıya ittik" dedi. İşine geri dönenler arasında bulunan şehit yakını Elif Bat ise, "HDP yönetimi başa gelir gelmez işçi kıyımı yaptı. Bizler, 70'e yakın kişi, işten çıkarıldık. Allah devletimize zeval vermesin, bu duruma son verdi" diye konuştu.