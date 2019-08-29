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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya'nın başkenti Tallinn'de mevkidaşı Urmas Reinsalu ile görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, bir gazetecinin Türkiye'nin Rusya'dan savaş uçağı alıp almayacağına yönelik sorusunu yanıtladı. Türkiye'nin ABD'den hava savunma sistemleri almaya çalıştığını ancak alamadığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Biz F-35 savaş uçaklarını almak istiyoruz ve bunun için 1,4 milyar dolar ödedik. Sonuçta savaş uçaklarına ihtiyacımız var. F-35'leri alamazsak yeni alternatifler ararız ama bunu tercih etmeyiz." dedi.