Adı kütüphane ve müzede yaşayacak

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin önemli fikir ve düşünce insanlarından gazeteci - yazar Şule Yüksel Şenler (81) dün son yolculuğuna uğurlandı.Kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren Şenler için Eyüp Sultan Camisi'nde öğle vakti düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, kızları Esra Albayrak, Süyeyye Erdoğan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yanısıra milletvekilleri, yazarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazını İstanbul müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı'nın kıldırdığı törende Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada şunları söyledi:Kıbrıs'ta başlayıp İstanbul'da tekamül eden, sonra tüm Türkiye'yi ve dünyayı etkisi altına alan bir mücadele insanının cenazesi vesilesiyle bir arada bulunuyoruz. Hakkı ve hakikatı haykırmakla geçen ömrü dün nihayete erdi. Pek çok kadının ve erkeğin hayatında dönüm noktası olacak bu azim, mücadele, inanç abidesini son yolculuğuna rahmetle, salavatla, şükranla, hüzünle uğurluyoruz.Mirası gerçekten çok büyük ve anlamlı. Yaşadığı dönemde STK hareketlerini İslami kesimde en öne çıkaran isimlerden biri olmuştur. İdealist Hanımlar Derneği ile yürüttükleri mücadele genç kızlarımız için adeta bir idol olmasını da ortaya koymuştur. Seher Vakti dergisi ile de malum bazı çevreleri rahatsız etmesi, bizi de mutlu etmesi bakımından çok çok önemliydi.Tamamen kendi iradesiyle yöneldiği hak ve hakikat yolu onun duruşuyla dikenler arasında adeta bir gül haline getirmiştir kendisini. Dayatılan şekilde değil de inancının gereği doğrultusunda yaşayan biri olması onu son dönemin bayrak şahsiyetlerinden biri kılmıştır. Onu horlayanların, zindana atanların hiçbiri bugün anılmıyor. Ancak kendisi nesiller boyu hatırlanacak.Kendisini Rabbim, Hatice validemize, Aişe validemize komşu kılsın. Kendisi adına da burada hem kütüphanede, müzede hemhal olmak hem kabrini ziyaret etmek, suretiyle kendilerini kabrinde çok daha mutle etme fırsatı bulacağız.Konuşmanın ardından Şenler'in tabutuna Başkan Erdoğan da omuz verdi. Şenler Eyüp Sultan Camisi Haziresi'ne defnedildi.Başkan Erdoğan, Şenler'in adının verileceği, daha önce İlim Yayma Cemiyeti Genel Merkezi'nce kullanılan binaya geldi. Müze ve kütüphane olarak kullanılacak binada incelemelerde bulunan Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.?Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, şule Yüksel Şenler'in son yolculuğuna uğurlanması dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj yayımladı: "Şehirli bir Müslüman kadının, inancını yaşantıya nasıl dönüştüreceği arayışlarına bulduğumuz en güzel cevaptı o. İnançlarımızdan vazgeçmeden toplumsal hayatta var olmanın, inandığını özgüven ve vakarla temsil edebilmenin güçlü bir örneğiydi. Nezaketi, görgüsü, ilme merakı, sadra şifa olan kalemi, güçlü hitabeti ve cesareti ile yolumuza ışık tuttu. İdealist Hanımlar Derneği ve niceleri, ektiği tohumları birlikte yeşerttiğimiz yuvalar oldu bize. Her gün şükrettiğim evliliğimize vesile olduğu için özel olarak, hayatın zorlu sınamalarına karşı dirençli olma ve sabretme örnekliği içinse toplum olarak ona çok büyük bir şükran borçluyuz. Kıymetli Şule Ablacığım, bugün seni Rabbimize uğurluyoruz. Rasulallah başta olmak üzere çok sevdiğin nice güzel ruh ile orada buluştuğuna inanıyor, seni şimdiden hasretle özlüyoruz. Yerin hiç dolmayacak. Mekanın cennet olsun."Yeri doldurulamayacak öncü birdeğeri kaybettik. Bu ülkede çığır açtı.Verem teşhisi konulduğu dönemdecezaevine girdi. DönemininCumhurbaşkanı affetti. Ama o kabuletmedi. O, bizim işaret fişeğimizdi.Biz kadınlarbaşörtülerinden dolayı Atatürkçü velaik olduklarını belirten insanlar tarafındançok baskı gördük. Kadınlarımızıve gençlerimizi aydınlattı.Gençlerin bilinçlenmesive demokrasilerine sahip çıkmalarıiçin mücadele verdi. Sadece başörtüsüsorunu ile değil tüm sorunlarla ilgili öğreticibir rol oynadı.Onu her zaman zarafetiyledik duruşuyla tanıdık. Kimsenin kadınhakları adına mücadele etmeye cesaretetmediği, edemediği dönemde başörtülübir kadın olarak büyük bir mücadele verdi.Bu mücadelenin sembol ismiydi.O bir çınardı, o bir mücahitti. Onun ruhubütün Türkiye'yi saracak.Türkiye'de hem direnişin hem dirilişinsembolüydü. Şule hanımı en güzel ifadeedecek kelime "mücahide"dir. Anne olsunisterdim ama bugün gördüm ki cenazesibaşında milyonlarca kızı var.Anne olmak ona nasip olamadıama bana anne şefkatiyle yaklaştı.