Adı kütüphane ve müzede yaşayacak

Türkiye'nin önemli fikir ve düşünce insanlarından gazeteci - yazar Şule Yüksel Şenler (81) dün son yolculuğuna uğurlandı.
Kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren Şenler için Eyüp Sultan Camisi'nde öğle vakti düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, kızları Esra Albayrak, Süyeyye Erdoğan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yanısıra milletvekilleri, yazarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazını İstanbul müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı'nın kıldırdığı törende Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada şunları söyledi:
Kıbrıs'ta başlayıp İstanbul'da tekamül eden, sonra tüm Türkiye'yi ve dünyayı etkisi altına alan bir mücadele insanının cenazesi vesilesiyle bir arada bulunuyoruz. Hakkı ve hakikatı haykırmakla geçen ömrü dün nihayete erdi. Pek çok kadının ve erkeğin hayatında dönüm noktası olacak bu azim, mücadele, inanç abidesini son yolculuğuna rahmetle, salavatla, şükranla, hüzünle uğurluyoruz.
Mirası gerçekten çok büyük ve anlamlı. Yaşadığı dönemde STK hareketlerini İslami kesimde en öne çıkaran isimlerden biri olmuştur. İdealist Hanımlar Derneği ile yürüttükleri mücadele genç kızlarımız için adeta bir idol olmasını da ortaya koymuştur. Seher Vakti dergisi ile de malum bazı çevreleri rahatsız etmesi, bizi de mutlu etmesi bakımından çok çok önemliydi.
Tamamen kendi iradesiyle yöneldiği hak ve hakikat yolu onun duruşuyla dikenler arasında adeta bir gül haline getirmiştir kendisini. Dayatılan şekilde değil de inancının gereği doğrultusunda yaşayan biri olması onu son dönemin bayrak şahsiyetlerinden biri kılmıştır. Onu horlayanların, zindana atanların hiçbiri bugün anılmıyor. Ancak kendisi nesiller boyu hatırlanacak.
Kendisini Rabbim, Hatice validemize, Aişe validemize komşu kılsın. Kendisi adına da burada hem kütüphanede, müzede hemhal olmak hem kabrini ziyaret etmek, suretiyle kendilerini kabrinde çok daha mutle etme fırsatı bulacağız.
Konuşmanın ardından Şenler'in tabutuna Başkan Erdoğan da omuz verdi. Şenler Eyüp Sultan Camisi Haziresi'ne defnedildi.
ŞENLER'İN İSMİNİN VERİLECEĞİ BİNAYI GEZDİ
Başkan Erdoğan, Şenler'in adının verileceği, daha önce İlim Yayma Cemiyeti Genel Merkezi'nce kullanılan binaya geldi. Müze ve kütüphane olarak kullanılacak binada incelemelerde bulunan Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.?
EMİNE ERDOĞAN'DAN DUYGUSAL MESAJ CUMHURBAŞKANI
Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, şule Yüksel Şenler'in son yolculuğuna uğurlanması dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj yayımladı: "Şehirli bir Müslüman kadının, inancını yaşantıya nasıl dönüştüreceği arayışlarına bulduğumuz en güzel cevaptı o. İnançlarımızdan vazgeçmeden toplumsal hayatta var olmanın, inandığını özgüven ve vakarla temsil edebilmenin güçlü bir örneğiydi. Nezaketi, görgüsü, ilme merakı, sadra şifa olan kalemi, güçlü hitabeti ve cesareti ile yolumuza ışık tuttu. İdealist Hanımlar Derneği ve niceleri, ektiği tohumları birlikte yeşerttiğimiz yuvalar oldu bize. Her gün şükrettiğim evliliğimize vesile olduğu için özel olarak, hayatın zorlu sınamalarına karşı dirençli olma ve sabretme örnekliği içinse toplum olarak ona çok büyük bir şükran borçluyuz. Kıymetli Şule Ablacığım, bugün seni Rabbimize uğurluyoruz. Rasulallah başta olmak üzere çok sevdiğin nice güzel ruh ile orada buluştuğuna inanıyor, seni şimdiden hasretle özlüyoruz. Yerin hiç dolmayacak. Mekanın cennet olsun."
YERİ DOLDURULAMAYACAK ÖNCÜ BİR DEĞERİ KAYBETTİK
Şule Yüksel Şenler'in hayatını anlatan kitabın yazarı Demet Tezcan:
Yeri doldurulamayacak öncü bir
değeri kaybettik. Bu ülkede çığır açtı.
Verem teşhisi konulduğu dönemde
cezaevine girdi. Döneminin
Cumhurbaşkanı affetti. Ama o kabul
etmedi. O, bizim işaret fişeğimizdi.
İdealist Kadın Derneği kurucularından Emine Dirican:
Biz kadınlar
başörtülerinden dolayı Atatürkçü ve
laik olduklarını belirten insanlar tarafından
çok baskı gördük. Kadınlarımızı
ve gençlerimizi aydınlattı.
İstanbul İl Kadın Kolları Teşkilatı Başkanı Yeşilay Tulum:
Gençlerin bilinçlenmesi
ve demokrasilerine sahip çıkmaları
için mücadele verdi. Sadece başörtüsü
sorunu ile değil tüm sorunlarla ilgili öğretici
bir rol oynadı.
AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan:
Onu her zaman zarafetiyle
dik duruşuyla tanıdık. Kimsenin kadın
hakları adına mücadele etmeye cesaret
etmediği, edemediği dönemde başörtülü
bir kadın olarak büyük bir mücadele verdi.
AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık:
Bu mücadelenin sembol ismiydi.
O bir çınardı, o bir mücahitti. Onun ruhu
bütün Türkiye'yi saracak.
Gazeteci-yazar Sibel Eraslan:
Türkiye'de hem direnişin hem dirilişin
sembolüydü. Şule hanımı en güzel ifade
edecek kelime "mücahide"dir. Anne olsun
isterdim ama bugün gördüm ki cenazesi
başında milyonlarca kızı var.
Manevi kızlarından Ayşe Yosunkaya:
Anne olmak ona nasip olamadı
ama bana anne şefkatiyle yaklaştı.