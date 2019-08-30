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Bakan 'ndan açıklaması

Mevlüt , Norveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nün toplantısında konuştu.

Giriş Tarihi: 30.8.2019 11:45 Güncelleme Tarihi: 30.8.2019 11:55
Bakan Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması

Resmi ziyaret amacıyla Norveç'in başkenti Oslo'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (NUPI) tarafından düzenlenen toplantıya katılarak, konuşma yaptı.

RUSYA GÜVENCE VERDİ

Norveç'in başkenti Oslo'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa'ya yeni bir göçmen dalgası uyarısı yaptı.

Çavuşoğlu, şunları söyledi: "Suriye'de siyasi bir çözüm bulunduğunda askeri birlikler ayrılabilir ancak şu an Şam rejimi siyasi bir çözüme inanmıyor. İdlib'de saldırıların devam etmesi halinde Avrupa'ya yeni bir mülteci akını başlatabilir. Rusya, Türkiye'ye İdlib'deki gözlem noktalarına Suriye güçleri tarafından bir saldırı olmayacağının garantisini verdi. İran petrol tankeri Lübnan'a gidiyor, Türkiye'ye değil."

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Bakan Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması
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