TÜGVA: İBB’den tek kuruş para almadık

BUGÜN NELER OLDU

TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu, basında yer alan İBB protokolü iptal etti konusu üzerine açıklamalarda bulundu.Eminoğlu, "Bahse konu haberlerde geçen rakamların aslından uzak bir şekilde çarpıtıldığını da belirtmek durumundayım. Vakfımız İstanbul Büyükşehir Belediyesinden 1 kuruş nakdi yardım almamıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle yapılan tüm çalışmalar doğrudan gençliğe yansıyan hizmet kalemleridir" ifadelerine yer verdi.Bugüne kadar sadece İstanbul'da 1000 üniversiteli gence yurt imkanı, 100 bin ortaokullu ve liseli gence de kamp ve yaz okulu imkanları sağladıklarını dile getiren Eminoğlu "İstanbul halkının bilmesini isteriz ki bu tavırlar vakfımızın gençliğin yararına çalışmasına engel olamayacaktır. Çünkü bizim inancımız İnsana yapılan yatırımı en değerli yatırım olduğunu öğütler" ifadelerine yer verdi.