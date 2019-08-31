Bagajlarında ne varsa ortaya döksünler

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün cuma namazını Ankara'da Melike Hatun Camisi'nde kıldı. Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, şöyle dedi:Özellikle İdlib ile ilgili gelişmelerde bizim istediğimiz noktadadır dersek bu yalan olur. Şu anda bizim istediğimiz noktada değil. İdlib'de şu anda 600 bin civarında insan öldürüldü.Bunun bir iki katı göç var. Bunlar kuzeyi zorluyorlar, bize doğru geliyorlar. Bu konuda bizim müteyakkız olmamız lazım.Önümüzde BM Genel Kurulu var. BM Genel Kurulu'nda da Sayın Trump ile bir araya geleceğim.Orada da bu konuları ele alacağız. Bu arada onların heyetleriyle bizim heyetlerimiz arasındaki görüşmeler de devam ediyor. Temennim odur ki bu süreci Cenevre'den önce çok daha olumlu şeklide tamamlayalım.(Rusya'nın SU-57 uçaklarıyla ilgili işbirliği) Rusya ile bir işbirliği süreci başlamış vaziyette. Bunun en önemlisi S-400 konusu. Bu sektörde de birçok karşılıklı alışverişlerin olabileceğine inanıyorum SİHA, İHA'lar bu konuda müşterek bazı adımları atma durumumuz da var.(SU-57 ile F-35 uçakları kıyasıyla ilgili) Birbirlerine göre çok farklı özellikleri var. F-35'ler konusunda Amerika şu anki durumu devam ettirirse biz tabi başımızın çaresine bakacağız.SU-35 mi F-35 mi veya SU-57 mi gibi bunun masaya yatırılmasından öte, biz savunma sanayiimiz veya savunmaya yönelik ne gibi tedbirler alırız, bu tabi bizim tedbir paketlerimizin içinde yer alan, konuştuğumuz konulardır.(Davutoğlu'nun açıklamaları) Bu arkadaşlar söyleyecekleri ne varsa bunların hepsini söylesinler. Öyle lafla herhangi bir tehdit olmaz.Söyleyebilecekleri, bagajlarında ne varsa ortaya dökmelerinde fayda var. Döksünler ki belki biraz daha fayda elde edebilirler. Ama bizim böyle bir endişemiz yok. AK Parti Türkiye'de çalışmalarını en güzel, en güçlü şekilde, yatırımlarından insana yatırıma varıncaya kadar sürdürüyor. AK Parti olarak başında şahsımın ve arkadaşlarımın olduğu bu hareket, bu dava ülkemin dört bir yanında neler yapmış lütfen buna bakın. Unutmayın, eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Eserlerimiz ortadaBiz bunları geçmişte yaşadık. Öyle bizim partimizden grup kuracak şekilde ayrılıp esamesi okunmayanlar çıktı. Ayrılıp da şu anda CHP'nin içinde sığıntı durumuna düşenler oldu. Bizim bunlar derdimiz değil. Biz artık AK Parti olarak şu anda tarih yazar konumdayız. AK Parti hamdolsun ulusal olmaktan uluslar arası boyuta çıkmış bir parti konumundadır.O konuda AdaletBakanlığımız gerekli çalışmaları yaptı.Parti içi çalışmalarımız da aynı şekildedevam ediyor. Ben çok kesin, net bir şeysöyledim. Eğer parlamentomuz, dünya neder bak demiyorum, parlamentomuz bukonuyla ilgili eğer kalkar da idam konusundakararını verirse, bunun geleceğiyer Cumhurbaşkanlığı. Ben bunuonaylarım, hiç düşünmem. Bu konudavicdanım da rahattır. Çünküyavrusunun gözleri önündeöldürülen bir anneyi, ağırlaştırılmışmüebbetle, müebbetleonun hakkıödenmez.