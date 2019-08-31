CHP toplantısında yumruklar konuştu

BUGÜN NELER OLDU

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun katıldığı Bursa'daki örgüt buluşmasında partililer birbirlerine girdi, ortalık savaş alanına döndü. CHP'lilerin birbirlerine saldırdığı toplantı yarıda kesildi. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun katıldığı Bursa'daki Yıldırım İlçe Başkanlığı tarafından Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda olaylar çıktı. Kaftancıoğlu'nun konuşmasının ardından soru-cevap kısmına geçildiği sırada ortalık karıştı. O esnada söz alan Meclis Üyesi Recep Bayram, Kaftancıoğlu'na "Siz hikayenizi anlattınız. Bizim hikayemizde biraz eksiklikler var. Bizim hikayemizde zalimler, mazlumlar bir de Hüseyin Akkuş gibi n....lar var" dedi. 31 Mart yerel seçimlerinin CHP İl Başkanı Hüseyin Akkuş'un belediye başkan adayı Mustafa Bozbey'i desteklemediği için kaybedildiğini öne süren Yıldırım Meclis Üyesi Recep Bayram, Akkuş'a tepki gösterip elindeki mikrofonu kürsüye fırlattı. Bir anda karışan salonda uzun süreli arbede yaşandı. Bu duruma tepki gösteren partililer il başkanına hakaret ettiğini öne sürdükleri meclis üyesine saldırdılar. İki tarafın da birbirine girmesiyle olaylar büyüdü. Toplantıya ara verildi. Bir kameraman da olayları görüntülemek isterken darp edildi. Kavga anı ise kameralara yansıdı. Kaftancıoğlu bir süre sonra salonu terk etti.