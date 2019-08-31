TSK, FETÖ’den temizlendikçe güçlendi

BUGÜN NELER OLDU

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir üst rütbeye terfi eden personelin rütbe işaretleri önceki gün Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen törenle verildi.Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ile kuvvet komutanlarının da katıldığı tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.Akar törendeki konuşmasında FETÖ'nün hain darbe girişiminde Türkiye'nin, TSK'nın zarar gördüğünü dile getirerek "Bu hainler içimizden temizlendikçe TSK güçlendi, güçlenmeye devam ediyor. Bunun en somut göstergesi bir tarafta artan operasyonlar diğer tarafta da artan tatbikatlar" dedi. Akar darbe girişiminden bu yana TSK'dan 17 bin 498 kişinin ihraç edildiğini vurguladı.Terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan tempo ve kararlılıkta devam edeceğini yineleyen Akar, şunları söyledi: "Pençe-1'de 64, Pençe-2'de 16 ve Pençe-3'te şimdiye kadar 22 olmak üzere yılbaşından bu yana Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda toplam 676 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.