Ekrem İmamoğlu’ndan HDP’lilere destek

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CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, teröre verdikleri destek gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınan HDP'li belediye başkanlarına destek vermek amacıyla eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Diyarbakır'a geldi.CHP Diyarbakır il binasında basın toplantısı düzenleyen İmamoğlu, Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarına desteğini açıkladı.Kayapınar Belediyesi'ne giden İmamoğlu, görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk bir araya geldi. Destek ziyaretine diğer HDP'li belediye başkanlarının yanı sıra CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da katıldı.