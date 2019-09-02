‘Akif’ belgeselinin galasına yoğun ilgi

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, doğduğu ve çocukluğunun bir bölümünün geçtiği evi müzeye dönüştürülen İstiklal Marşı'nın yazarı, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un, çocukluk yılları ile hayatından kesitlerin anlatıldığı 'Akif' Belgeseli'nin galası Çanakkale İÇDAŞ Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Galaya, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Mlletvekili Av. Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, belgeselin yönetmeni Nihal Ağırbaş, belgeselin Senaristi Ömer Erbil, filmin oyuncuları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Belgeselde Mehmet Akif Ersoy'un yetişkinliğini canlandıran Erdoğan Özerdem katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

ÖNEMLİ BİR KARAKTER

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, gala öncesinde yaptığı açıklamada Akif'in Türk milleti için çok önemli bir karakter olduğunu belirterek, "Tüm Türkiye'miz için milli şair diye ifade ettiğimiz, Çanakkale destanını yazan kişi diye gurur duyduğumuz Mehmet Akif Ersoy'un aslında Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde doğup büyüdüğünü, babasının buralarda görev yaptığını, kendi gezdiği köprüyü, suya girdiği deresi, hatıralarıyla beraber bir önemli dönemi burada geçirdiğini öğrendik. Bunu ilgililerle paylaştık. Senarist Ömer Erbil'in kalemiyle, yönetmen Nihal Ağırbaş'ın başarılı çalışmasıyla Akif'in çocukluğunu beyaz perdeye yansıtma imkanı bulduk." dedi. Yönetmen Nihal Ağırbaş ise manevi duyguları çok ağır olan bir eseri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. 'Akif' belgeseli, ilçedeki Mehmet Akif Ersoy Evi Müzesi'nde, Mehmet Akif Ersoy'un babasının imamlık yaptığı Karşıyaka Camii'nde, Hadımoğlu Konağı Türk Evi Etnografya Müzesi'nde, Bayramiç Belediyesi hizmet binasında ve Ayvacık ilçesi Yeşilyurt köyünde yapıldı.