11 maddede ihanet planı

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatı ile İBB'de sistematik işten çıkartmalar başladı. İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, aralarında 19 yıllık çalışanların da olduğu işçiler için "Çıkarılanlar iki seçim arasında işe alınan kişiler" kılıfını uydurdu. Ancak sosyal medya platformu Ekşi Sözlük'te yer alan ve İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı'nın Murat Ongun tarafından dile getirildiği söylenen paylaşım ise işçi kıyımının nedenlerini ortaya koydu. CHP'nin gizli toplantısında ele alınan, İstanbul'daki durum ve olacakları anlatan 11 madde okuyanları şoke etti. İşte Ongun'un dile getirdiği iddia edilen o maddeler:3 ay içinde tüm kadrolar değişecek, hiçbir AK Parti'li kalmayacak.Belediye 4 parça ise 2'si CHP, biri İYİ Parti, biri HDP'nin yönetiminde olacak.HDP'lilere verdiğimiz sözleri tutmak zorundayız. İYİ Partili arkadaşlarımızın karşı çıktığını görüyoruz ama şunu bilmeliler ki İstanbul'u HDP'lilerin oyları ile kazandık.AKP'lilerin işten çıkarılması tepkilere neden olabilir. Bunun için profesyonel iletişim desteği alacağız.Türkiye'deki alternatif yabancı kaynaklı medyayı destekleyeceğiz. AK Parti'liler tasfiye edilirken çok farklı konularda ülke gündemi meşgul edilecek.Tek bir ihaleyi AK Parti'liler almayacak. Bölüşümleri il başkanları belirleyecek. Gerekirse İzmir, Eskişehir veya Güneydoğu'dan hak edişi olan şirketlere ihale verilecek.İBB'nin güvenlik personelini çok hızlı değiştireceğiz. Biliyorsunuz otomatik silah taşıyabiliyorlar. Bu birim partinin güvenliği için önemli.Vakıflar üzerinden tartışmaları büyütmemiz lazım. Bir sonraki seçimde tabanımızı mutlu edemezsek kazanamayız. Bunun için onları itibarsızlaştırıp yerine kendi vakıf ve derneklerimizi koyacağız.HDP'lileri kaybetmezsek sorun yaşamayız. İstanbul'da bizim için kilit parti. AK Parti'ye karşı kazanmak için HDP'yi hoş göreceğiz.Ekrem Bey ortalık sakinleşince (Selahattin) Demirtaş'a teşekkür ziyaretinde bulunacak. Avrupa'daki dostlarımız da Demirtaş'ın sürekli gündemde tutulmasını istiyor.Klasik medya haber siteleri artık yeterli değil. Kriz anlarında sosyal medyadan bir taş atıyorsunuz 40 akıllı çıkarmaya çalışıyor.Artık önemli olan algı. Bu seçimlerde Ekrem Bey bunu ispatladı.