Erdoğan talimat verdi, Türk Hava Kurumu denetleniyor

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CumhurbaşkanlığıDevlet Denetleme Kurulu (DDK), Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Türk Hava Kurumu (THK) ve THK Üniversitesi'nde denetime başladı. İzmir ve Muğla'daki yangınların ardından kamuoyunun gündemine gelen THK ve THK Üniversitesi'nde denetimi yapan DDK uzmanları, THK bünyesinde yürütülen faaliyetleri mercek altına alacak ve kurumun durumuyla ilgili bir rapor hazırlayacak. Son dönemde bazı yolsuzluk iddialarıyla da gelen THK ile ilgili İçişleri Bakanlığı da denetim başlatmıştı. Yapılan denetimlerde belirlenen usulsüzlüklere ilişkin sorumluluğu bulunan yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu. Denetimlerde, THK tüzüğüne göre borçlanılabilecek miktarın çok üzerinde borçlanıldığı, THK'ya 5 yıllığına kiralanan uçak ve helikopter için yapılan ödemenin, kiralanan taşıtların satın alma değerine eşit olduğu tespit edilmişti.