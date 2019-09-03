Kara propagandayı bozan görüntüler

Suudi Arabistan vatandaşı Abdullah Muhlif Alazani eşi ve 3 çocuğu ile İstanbul'a tatile gelmişti. Eşi Abeer, 14 Ağustos 2019 akşamı markete gitmek üzere Laleli'de kaldıkları otelden ayrılıp bir daha geri dönmedi.





15 AĞUSTOS'TA ORTADAN KAYBOLDU

15 Ağustos 2019 tarihinde Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Kumkapı Polis Merkezi'ne yaptığı müracaatta eşi Abeer Alazani ile tatil amaçlı 3 çocuğuyla Fatih'teki Selenas Otel'de kaldıkları esnada eşinin 14 Ağustos 2019 günü saat 21.00 sıralarında otelden ayrıldığını ve bir daha geri gelmediğini kaydetti.





KAMERALAR İZLENDİ

Asayiş Büro Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliğince kayıp olarak yapılan sistemsel kontrollerde ve kamere izleme çalışmalarında kayıp şahsın Beyazıt tramvay durağı önünde bir şahısla buluştuğu ve şahısla birlikte Sultanahmet istikametine yürüdüğü görüldü. İkilinin, Çemberlitaş tramvay durağından yaklaşık 300 metre uzaklıkta Sultanahmet istikametinde 34 TBS .. plaka sayılı ticari taksiye bindikleri belirlendi.

ESENLER'E GİTTİLER

Yapılan çalışmalar neticesinde bindikleri ticari taksiden Esenler metro istasyonu civarında indikleri tespit edildi. Kamera yürütme çalışmalarında metro çıkışında 15 dakika kadar bekledikten sonra üçüncü bir şahsın yanlarına geldiği ve beraberce her üç şahsın İstanbul Caddesi istikametine yürüdükleri, Fevzi Çakmak Caddesi kesişimine gelindiğinde üçüncü şahsın yanlarından ayrıldığı tespit edildi.

Bu noktada kayıp şahsın ve beraberindeki şahsın kamera kadrajından çıktığı görüldü. Görüntülerde Suudi kadının zorlama ile değil kendi rızası ile yabancı bir adamla gittiği anlaşıldı.





BURSA'DA BULUNDU

Yapılan çalışmalar sırasında ortadan kaybolan kadının abisi ile irtibata geçen bir şahıs ortaya çıktı. Suriye vatandaşı bu şahısla Fatih bölgede polis kontrolünde buluşma sağlanırken buluşmaya gelen şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Akabinde eş zamanlı Esenler ilçesi Menderes mahallesindeki bir adresten olayla ilişkili bir şahıs daha alınarak emniyete getirildi. Kamera görüntüleri ve şüphelilerden alınan bilgiler doğrultusunda kayıp Suudi kadının Bursa iline götürüldüğü öğrenilmesi üzerine Suudi kadın Bursa ilindeki bir ikamette bulundu. Gözaltına alınan bütün şüpheliler ifadeleri ardından serbest bırakıldı. Suudi kadın ise eşiyle birlikte ülkesine döndü.





KARA PROPAGANDA BAŞLATMIŞTI

Suudi kadının ortadan kaybolması üzerine 3 çocuğunun Suudi Arabistan Prensi Muhammed Bin Selman'dan yardım istediklerine dair video sosyal medyada dolaşıma sokulmuştu. Muhammed Bin Selman'a yakınlığı ile bilinen Şarku'l Avsat isili bir internet sitesinde ise Suudi kadının bir caddede alışveriş yaparken, kimliği belirsiz bir kişi tarafından yüzüne bir şey sıkıldıktan sonra bayıldığı ve ardından kaçırıldığı iddia edilmişti.