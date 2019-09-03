Şehit yakınlarını işten çıkartıp teröristlerin akrabalarını aldı

BUGÜN NELER OLDU

Mardin'in Derik ilçesinde şehit yakınlarına mobbing uygulandı. Kısa bir süre önce 3 şehit yakını, 1 polis kardeşi ve devlete yakın olduğu gerekçesi ile 9 personel olmak üzere toplam 13 kişi işten çıkartılarak yerlerine terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda olanların akrabaları alındı. HDP'li Belediye Başkanı Mülkiye Esmez'in boşalan kadrolara örgütle aile bağları olan ve teröristlerin yakınlarını alması tepkilere neden oldu. Bir oğlu PKK'nın dağ kadrosunda terörist olan Burhan Temel, Başkan Mülkiye Esmez'in makam şoförü oldu. Ağabeyi terör operasyonunda öldürülen, amcası dağda öldürülen, amca çocuğu ise dağ kadrosunda olan Abdurrahman Sakin de eşbaşkan şoförü yapıldı. Babası Mustafa Aydın 1994'te PKK'ya erzak ve yiyecek götürürken öldürülen Rojin Aydın sekreter, hendek olaylarına katıldığı için kamudan atılan Mazlum Erek de kepçe operatörü kadrosuna alındı. Ablası PKK saflarında geçen yıl etkisiz hale getirilen Müslüme Bahçeci'nin kendisinin ise PKK'nın metropol sorumlusu olarak yer alırken PKK'nın ilçede görevlendirmesini yaptığı iddia ediliyor. Hendek olaylarına katılan ve mahalle sorumlusu olan Ahmet Yapıcı ile hendek olayları sonucu cezaevinde yatıp çıkan Mahsun Temel de belediyeye yerleştirildi.KCK'nın Derik sorumlusu olduğu iddia edilen babası Şerif Tekin hendeklere traktörle bomba yerleştirdiği için halihazırda cezaevinde bulunan, Sinan Mervan Tekin de kadroyu alanlar arasında yer aldı. Kayyum döneminde güvenlik soruşturmasından geçemediği için belediyedeki görevine son verilen Hediye Güneş de belediyenin kültür ve sosyal işler müdür vekili olarak görev yapıyor. Güneş'in örgütün para kaynağı ve uyuşturucu ticaretinde bilinen isimler arasında olduğu belirtiliyor. Ayrıca ağabiyi PKK'da üst düzey yönetici olan Hamdullah Şen ve PKK sempatizanı Abidin Ergin isimli şahısların da kayyum döneminde güvenlik soruşturması nedeniyle işten çıkarıldığı, HDP'li belediyeyle birlikte yeniden kuruma alındığı öğrenildi. Belediyede kadro alanlardan Feyzullah Erol'un yeğeni PYD'de aktif terörist,kendisi PKK'va KCK'dan cezaevinde yatmış. Belediyenin araç ve yakıtlarından sorumla Ferhat Güçlü de HDP ve PKK sempatizanı. İHATÜRKIYE Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyon Başkanı Orhan Kandemir, örgütün bölgede vatandaşlara psikolojik baskı başlattığını dile getirdi. Kandemir, "Örgüt kan kaybı yaşıyor. Artık kimse çocuğunu dağa yollamıyor. Derik Belediyesi'nde Türkçe konuşmayı yasaklayarak bölgede etnik köken kavgası çıkarma gibi yeni bir stratejileri var. Biz biliyoruz ki Türk ve Kürt tarihten bu yana kardeş, PKK kalleş" dedi.