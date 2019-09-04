Teslim olan kadın teröristler: Gençler sakın PKK’ya kanmasın

BUGÜN NELER OLDU

VAN İl Jandarma Komutanlığı'nın ailelerle yaptığı görüşme sonucu, 19 Ağustos'ta örgütten kaçıp silahsız ve teçhizatsız olarak Şırnak'taki Namaz Dağı'nda güvenlik güçlerine teslim olan 2 kadın terörist pişmanlıklarını anlattı.Örgütün, psikolojik etkileme yöntemleriyle saflarına kattığı tüm gençlerin hayal kırıklığına uğradığını, PKK'nın gerçek yüzüyle karşılaştıklarını anlatan kadın teröristler, "Birçok terörist ilk fırsatta kaçmak için çaba sarf ediyor. Örgüt güvenlik güçleri tarafından kendilerine işkence yapılacağı ve öldürüleceklerini söyleyerek elemanlarını korkutmaya çalışıyor" dedi. Örgüt üyelerinin moral ve motivasyon olarak bitik olduğunu anlatan iki kadın terörist gençlere örgütün yalanlarına kanmamaları uyarısında bulundu.