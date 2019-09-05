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İmamoğlu'ndan skandal atama! Gezi Davası sanığını bakın hangi göreve getirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı , İBB'de çalışanları sebepsiz yere işten atmaya devem ederken tartışmalı bir ismi göreve getirdi. Ekrem İmamoğlu, Gezi Davası sanığı Tayfun Kahraman'ı Deprem Risk Yönetimi ve görevine atadı. Tayfun Kahraman başta İstanbul Havalimanı olmak üzere kentte yapılan diğer büyük projelerin yapımına karşı çıkmış ve Taksim Dayanışması Platformu'nun sözcülüğünü yapmıştı.

Giriş Tarihi: 5.9.2019 12:03 Güncelleme Tarihi: 5.9.2019 12:10
İmamoğlu'ndan skandal atama! Gezi Davası sanığını bakın hangi göreve getirdi

İstanbul'da göreve başladıktan sonra dur durak bilmeden tatil yapan İmamoğlu, daha sonra 'kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız' demesine rağmen haksız yere belediyede çalışan binlerce kişiyi işten atmıştı.

Ekrem İmamoğlu, Gezi Davası sanığını göreve atadı!

GEZİ'DE ÖN SAFLARDA YER ALMIŞTI

Vaatlerini unutup, verdiği sözleri yerine getirmek yerine sudan ulaşıma kadar her şeye zam yapan İmamoğlu'nun son skandalı ise Gezi Kalkışması'nda ön saflarda yer alan ve Taksim Dayanışması platformunun sözcülüğünü yapmış Tayfun Kahraman'ı Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı görevine getirmesi oldu.

İSTANBUL HAVALİMANI'NIN YAPIMINA KARŞI ÇIKMIŞTI

Başta İstanbul Havalimanı olmak üzere Kanal İstanbul ve kentte yapılan diğer projelerin yapılmamasını talep ederek dış güçlerin sözcülüğüne soyunan Tayfun Kahraman'ın ataması sosyal medyada büyük tepki toplarken, tartışmaları da beraberinde getirdi.

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İmamoğlu'ndan skandal atama! Gezi Davası sanığını bakın hangi göreve getirdi
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