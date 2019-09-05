MSB: S-400 eğitimi başladı

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Milli Savunma Bakanlığı, 'Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi' kapsamında S-400 eğitiminin başladığını açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında Rusya'nın Gatchina şehrinde S-400 eğitimi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu personelin katılımı ile başladı" denildi. Rusya'dan satın alınan S-400'lerin ikinci sevkiyatı 27 Ağustos'ta başlamış ve bu faaliyetin 1 ay süreceği bildirilmişti. ANKARA